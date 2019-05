Nuovo mezzo trasporto disabili a Merano

(ANSA) - BOLZANO, 8 MAG - E' stato consegnato a Merano il nuovo mezzo di trasporto per persone diversamente abili della cooperativa Tempo-Zeit a copertura del territorio comunale e del Burgraviato. A fare da padrino alla cerimonia il vicesindaco di Merano Andrea Rossi.

Quest'anno a ricevere il mezzo sarà la Cooperativa Sociale Tempo Zeit, che avrà a disposizione un Fiat Doblò attrezzato per il trasporto di persone diversamente abili e in stato di necessità. La cooperativa sociale si occupa di assistere le persone in difficoltà sul territorio, come anziani, disabili o malati che ogni giorno hanno bisogno di assistenza. "Il mezzo di trasporto per disabili verrà utilizzato in tutta l'area di Merano, Lagundo, Lana e Naturno, ma effettuerà servizi di accompagnamento sociale anche nella zona di Bolzano - ci spiega la presidente Elena Orioli - nello specifico trasportiamo i nostri associati verso i centri diurni e presso i vari ambulatori o negli ospedali per le visite mediche del caso e per attività ludiche".