Università Trento, due brevetti a rassegna innovazione

(ANSA) - TRENTO, 7 MAG - Un prototipo del Dipartimento di Ingegneria civile ambientale e meccanica (Dicam) dell'Università di Trento e un approccio terapeutico innovativo del Dipartimento Cibio sono stati selezionati tra i 170 brevetti italiani più promettenti per la prima edizione di "InnovAgorà", la 'piazza dell'innovazione italiana' in corso fino a domani a Milano.

La presentazione è avvenuta davanti a investitori, imprenditori e rappresentanti delle associazioni di categoria.

Il prototipo sperimentale del Dipartimento di ingegneria civile è un dispositivo per prove di trazione su nanomateriali, ideato da Maria Pantano e Nicola Pugno e Giorgio Speranza (Fondazione Bruno Kessler). Il secondo brevetto selezionato è relativo ad un approccio terapeutico in vitro per una terapia mediata da Rna di interferenza per malattie neurodegenerative, inventata da Michela Denti, Giuseppina Covello e Kavitha Siva del Dipartimento di ciologia cellulare, computazionale e integrata del Cibio.