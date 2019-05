Rifiuti: a Trento campagna informativa su imballaggi leggeri

(ANSA) - TRENTO, 6 MAG - Nel corso dei mesi di maggio e giugno Dolomiti Ambiente, in collaborazione con il Comune di Trento, intensificherà la campagna di informazione e sensibilizzazione sul corretto utilizzo del sacco azzurro dedicato alla raccolta degli imballaggi leggeri.

L'iniziativa è stata decisa dopo che sono stati riscontrati nei sacchi azzurri rifiuti di varia natura come oggetti in plastica non costituenti imballaggio, carta, organico, indumenti. Tali errori - sottolinea il Comune - comportano un costo per la selezione nell'impianto di Lavis (78 euro per tonnellata) e un costo di smaltimento in discarica di 160 euro per tonnellata più oneri di trasporto, per un ammontare annuo superiore a 100.000 euro. Nel periodo ottobre 2018-marzo 2019 le multe elevate dalla Polizia locale sono state oltre 300.

Previsti punti informativi in tutte le circoscrizioni, nella giornata del mercato rionale. Punti informativi anche presso i Centri raccolta materiali e a Iperpoli e Top Center.