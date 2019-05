Fugatti saluta i neo pensionati della Provincia

(ANSA) - TRENTO, 6 MAG - Sono 176 i dipendenti provinciali andati in pensione nel corso del 2018; per 85 di questi - gli altri saranno ricevuti nei prossimi giorni - si è tenuta oggi in Provincia a Trento una cerimonia di saluto, alla presenza del presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, accompagnato dal dirigente generale del Dipartimento personale, Luca Comper.

"Voglio ringraziarvi - ha detto Fugatti - perché quando fuori dal Trentino si parla della nostra pubblica amministrazione, se ne sottolineano capacità e correttezza, efficienza, efficacia e impegno nel pubblico interesse. Sono caratteristiche richieste e valorizzate dall'autonomia che si traduce non solo in competenze gestite direttamente ma anche in un diffuso senso di responsabilità". "Se il Trentino ha raggiunto grandi risultati nel campo economico e sociale diventando un modello in molti ambiti - ha aggiunto Comper - è anche per l'apporto della pubblica amministrazione provinciale, vero volano di sviluppo capace di dialogare e collaborare con la comunità".