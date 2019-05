Aria: Trentino, in aprile indice inquinamento moderato

(ANSA) - TRENTO, 6 MAG - I dati raccolti dalla rete provinciale per il controllo della qualità dell'aria nel mese di aprile hanno evidenziato in Trentino un indice di qualità dell'aria moderato.

In tutte le stazioni della rete e per tutti gli inquinanti monitorati sono state rilevate concentrazioni inferiori ai limiti normativi. Per quanto riguarda le polveri sottili Pm10, l'indice di qualità risulta discreto. In tutte le stazioni la media giornaliera non è mai stata superiore a 30 nanogrammi su metro cubo, a fronte del limite posto a 50 nanogrammi su metro cubo. Per quanto riguarda l'inquinante ozono si registra un normale innalzamento delle concentrazioni, legato all'aumento della temperatura e della radiazione solare, e tipico di questo periodo dell'anno. Per quanto riguarda i valori di aprile, le concentrazioni, seppur in aumento rispetto ai mesi invernali, risultano molto inferiori al valore indicato come soglia di informazione.