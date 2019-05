Carabinieri sciatori, 5.165 interventi su piste Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 4 MAG - Sono stati 5.165, di cui 3.760 per cadute accidentali e 773 per scontri fra sciatori, gli interventi dei carabinieri sciatori sulle piste dell'Alto Adige nella stagione 2018-2019.

Gli interventi per contusioni sono stati quasi 1.200, 1.560 le distorsioni e oltre 1.000 le fratture. Le fasce di età che hanno richiesto maggior assistenza sono state quelle tra gli 11 ed i 20 anni, con 895 interventi, nonché quella degli over 60, con 943 interventi.

A fronte di un netto aumento delle presenze turistiche e di sportivi, si è visto un calo delle contravvenzioni sia amministrative che delle denunce penali rispetto alle annate precedenti. Sono state elevate 5 infrazioni amministrative per eccessiva la velocità tenuta sulle piste e 5 per aver sciato fuoripista. Dal punto di vista penale sono state denunciate 35 persone per ubriachezza e 5 per furto, mentre sono state 8 le persone segnalate quali assuntori per essere state trovate in possesso di modiche quantità di stupefacenti.