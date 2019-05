Ubriaco in bici, prende l'ottava denuncia in vent'anni

(ANSA) - TRENTO, 3 MAG - Si è preso, per l'ottava volta negli ultimi vent'anni, una denuncia per guida in stato di ebbrezza, malgrado non avesse più la patente, perché gli era stata revocata nel 2015, dopo l'ennesima violazione alcolica.

Protagonista un sessantenne di Lavis, che venne sanzionato la prima volta nel 1999. In quel caso gli venne ritirata la patente, ma questa volta - a differenza dei tanti precedenti - l'uomo non era alla guida di un mezzo a motore ma di una moderna e-bike. Ubriaco, hanno constatato i carabinieri, che lo hanno soccorso dopo che era caduto rovinosamente, forse per i riflessi non troppo pronti e perché in un tratto in leggera discesa, ferendosi alla testa ed al torace. Al controllo medico delle lesioni fatto in ospedale, è seguito anche quello dell'alcol nel sangue, che ha certificato un livello pari ad 1,4 grammi su litro, tre volte superiore alla soglia minima tollerata.