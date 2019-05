Fnsi,a Trento raduno sindacati giornalisti da tutto il mondo

(ANSA) - TRENTO, 2 MAG - È necessario che il prossimo Parlamento europeo e la prossima Commissione europea mettano al centro questo tema e definiscano nuovi parametri della libertà di informazione. Per questo - sostiene la Federazione nazionale della stampa - è necessaria una grande iniziativa che potrà essere ospitata nel Trentino dopo le elezioni europee e che veda per la prima volta uniti il sindacato mondiale, europeo, italiano e di tutte le altre nazioni.

"Tagli e bavagli stanno avanzando in tutta Europa: ci sono paesi in cui la libertà di informazione non è considerata un valore essenziale; ci sono governi che considerano normale chiudere le voci delle differenze e delle diversità e ferire a morte i diritti di cronaca, per impedire i cittadini ad essere correttamente informati su malaffare, mafia e corruzione", ha detto il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti, concludendo a Trento la prima manifestazione nazionale sulla libertà d'informazione, prologo di quella che si svolgerà domani in piazza Santi Apostoli a Roma.