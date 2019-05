Due incidenti mortali in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 1 MAG - Due persone hanno perso la vita mentre stavano effettuando lavori sulle loro proprietà in Trentino Alto Adige. A Funes, in Alto Adige, un uomo di 76 anni ha perso la vita cadendo da un ponteggio, mentre era impegnato in lavori di manutenzione sul tetto della sua casa.

A Romagnolo, in Trentino, un 31enne è morto invece in un incidente stradale, mentre si stava recando con il trattore ai campi di famiglia. Il mezzo agricolo è stato violentemente urtato da un'auto di turisti austriaci. Il trattore si è rovesciato, schiacciando l'uomo. In gravissime condizioni è stato ricoverato all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove è deceduto.