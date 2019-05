Mostre: il mondo della pastorizia nelle foto di Rocca

(ANSA) - TRENTO, 30 APR - Inaugurata nello spazio espositivo di palazzo Trentini, a Trento, la mostra fotografica di Gianluigi Rocca "L'uomo di nuvole e lana".

Realizzata nell'ambito del Trento Film Festival in collaborazione con il Museo della Malga di Caderzone Terme e con la presidenza del Consiglio provinciale, la mostra è un omaggio al mondo della pastorizia. Un racconto per immagini che Gianluigi Rocca, artista e docente all'Accademia di Brera, ma d'estate pastore lui stesso, ha voluto dedicare a un mondo e a un mestiere che, come ha ricordato l'antropologo Annibale Salsa, anche se arcaico non sta scomparendo. Anzi - è stato detto - il numero dei giovani che scelgono la pastorizia è in aumento e la cura delle greggi non è più affidata solo a lavoratori stranieri.