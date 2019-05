Droga: un adolescente trentino su 4 a rischio dipendenza

(ANSA) - TRENTO, 30 APR - Un quarto dei trentini in età adolescenziale viene a contatto con sostanze stupefacenti o in grado di creare dipendenza, mentre due terzi dei giovani consumano abitualmente bevande alcoliche.

A dirlo, in occasione della presentazione del bando comunale per la prevenzione delle dipendenze, è stato il direttore dell'integrazione socio-sanitaria dell'Azienda sanitaria di Trento, Enrico Nava. Il professionista, esperto nel campo della promozione della salute, ha inoltre evidenziato come solo una piccola percentuale dei giovani coinvolti dal fenomeno sviluppa poi una dipendenza, mentre nella maggior parte degli adolescenti il consumo di sostanze stupefacenti o di alcolici rimane limitato e spesso sconosciuto agli stessi genitori. "Solo una piccola percentuale dei giovani che vengono a contatto con droghe o alcolici sviluppa una qualche dipendenza, in molti casi per criticità che hanno a che fare con la sfera socio-famigliare", ha precisato Nava.