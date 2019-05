A Trento torna 'Fiori al centro'

(ANSA) - TRENTO, 30 APR - Torna a Trento "Fiori al centro", un'iniziativa promossa dall'ufficio parchi e giardini del Comune per valorizzare alcuni angoli della città, promuovere incontri tematici e far conoscere il lavoro della giardineria comunale.

L'evento, che avrà luogo il 10 e 11 maggio, prevede la collaborazione di 14 realtà imprenditoriali e cooperative della città, che metteranno in campo le proprie risorse per creare un giardino temporaneo in via S.s. Trinità e promuovere una serie di laboratori per adulti e bambini. Per l'occasione verranno inoltre organizzate, in collaborazione con il Fai, delle visite guidate ai palazzi storici di via S.s. Trinità e degli incontri di lettura a cura della Biblioteca comunale. Oltre al giardino temporaneo, la giardineria comunale realizzerà tre aiuole in via Mantova, piazzetta Gaismayr e nel cortile di Palazzo Thun, mentre altre 18 aiuole, disseminate in tutto il centro storico, verranno curate dalle realtà economiche e sociali che aderiscono all'iniziativa.