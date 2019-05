Valanga investe scialpinisti sul Brenta, 3 feriti

(ANSA) - TRENTO, 28 APR - Questa mattina una valanga si è staccata lungo il Canalone Neri sotto cima Tosa (Dolomiti di Brenta) a una quota di circa 2.300 metri, mentre due cordate composte da un totale di cinque alpinisti lo stava risalendo. I tre componenti della prima cordata, un trentino e due altoatesini, sono stati trascinati a valle per diversi metri, riuscendo a rimanere sempre in superficie.

L'allarme è scattato verso le 8.40. I tre feriti sono stati stabilizzati e recuperati a bordo dell'elicottero; due di loro sono stati portati all'ospedale Santa Chiara di Trento in seguito alle ferite riportate nell'incidente. I due alpinisti della seconda cordata non sono stati coinvolti dal distacco nevoso e sono stati elitrasportati a valle in sicurezza con l'elicottero. (ANSA).