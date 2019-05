Salvini,per me governo va avanti,ma bisogna essere in due...

(ANSA) - Pinzolo (TRENTO), 22 APR - "Io vi do il mio impegno che se dipende da me questo governo va avanti. Ma per andare d'accordo bisogna essere in due...". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso di un comizio a Pinzolo, in provincia di Trento.

"Da settembre l'educazione civica diventerà materia obbligatoria nelle scuole e inoltre dovremo anche reintrodurre il servizio militare obbligatorio, magari nel Corpo degli Alpini". Lo ha detto il ministro.



Data ultima modifica 23 aprile 2019 ore 11:10