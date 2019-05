Zecchi nominato presidente del Muse

(ANSA) - TRENTO, 20 APR - Dopo quella di Vittorio Sgarbi al Mart, la giunta provinciale di Trento si è occupata di un'altra nomina ai vertici di uno dei più importanti musei del Trentino.

L'esecutivo ha infatti designato il professor Stefano Zecchi alla presidenza del Muse.

"Siamo certi che le caratteristiche del professor Zecchi - commentano il presidente della Provincia Fugatti e l'assessore alla cultura Mirko Bisesti - sapranno dare il giusto apporto alla mission del Muse che accanto al rigore scientifico unisce la vitalità di continue proposte capaci di mantenere alto il potenziale attrattivo di un museo che ha finora dato grandi soddisfazioni, e per questo ringraziamo il board uscente porgendo nel contempo i migliori auguri a chi ora dovrà portare avanti la continua sfida dell'eccellenza". Come Sgarbi, anche Zecchi non percepirà un compenso. Il cda del Muse sarà completato dalla giornalista Rai Laura Strada e ex sindaco ed ex vicepresidente della Provincia, Alberto Pacher, designato dal Comune.