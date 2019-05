Berlino, tunnel Brennero salto qualità

(ANSA) - BOLZANO, 17 APR - "Il Tunnel del Brennero rappresenterà un salto di qualità per il traffico ferroviario transalpino. I bolzanini potranno raggiungere Monaco in due ore e mezza". Lo ha detto il sottosegretario del governo tedesco Enak Ferlemann a Bolzano in occasione del decimo anniversario dell'introduzione dei treni Db-Oebb attraverso il Brennero verso Venezia e Bologna.

Ferlemann ha smentito che con l'apertura del tunnel si creerà un imbuto per il traffico su rotaia in Baviera, dove le tratte d'accesso al Bbt devono ancora essere realizzate. "La portata della linea ferroviaria in Baviera è sufficiente fino al 2040-2050. Nel frattempo portiamo avanti il dibattito con i cittadini sulla nuova tratta. Troveremo una soluzione, come l'abbiamo trovata per il collegamento con la galleria del San Gottardo", ha aggiunto il sottosegretario.

I passeggeri dei treni Db-Oebb in questi anni sono passati da 380.000 a 700.000 del 2018. A dicembre partirà il collegamento Bolzano-Vienna.



Data ultima modifica 17 aprile 2019 ore 19:00