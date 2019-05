Si indaga su spray peperoncino Obi

(ANSA) - BOLZANO, 15 APR - Proseguono gli accertamenti dei carabinieri per risalire agli autori che sabato scorso hanno utilizzato degli spray al peperoncino nel garage del market di bricolage Obi a Brunico. Trentacinque persone sono state portate in via precauzionale in ospedale, ma le conseguenze - ribadiscono gli inquirenti - potevano essere più pesanti. Due bombolette di spray al peperoncino sono state trovate in un cestino dei piani sotterranei. I carabinieri stanno analizzando le testimonianze e le riprese dell'impianto di videosorveglianza per individuare gli autori.