Sfida con auto truccate in Valsugana, due giovani denunciati

(ANSA) - TRENTO, 15 APR - Due giovani automobilisti, alla guida di mezzi 'truccati', si sono cimentati in una sfida ad alta velocità lungo la statale della Valsugana fino in alcune vie di Levico, ma sono stati individuati, denunciati e multati dai carabinieri.

I militari, dopo averli intercettati, si sono resi conto che se avessero cominciato un inseguimento avrebbero spinto i giovani ad una guida ancora più azzardata e a velocità tali da mettere a rischio non solo la loro incolumità ma anche la sicurezza dei pedoni e dei conducenti di altri mezzi. Quindi, avuta la certezza di avere identificato i conducenti con accertamenti eseguiti tramite la centrale operativa, in un secondo tempo si sono presentati a casa dei due giovani. La loro bravata è costata cara: oltre che ad essere denunciati alla magistratura, per avere gareggiato tra loro, sono stati multati per centinaia di euro per la violazione del codice della strada.