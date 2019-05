Premio Helping Hands a Andreas Ploner

(ANSA) - BOLZANO, 15 APR - Il premio Helping Hands 2018 dell'associazione Medici dell'Alto Adige per il Mondo è assegnato all'odontostomatologo Andreas Ploner che gestisce un proprio studio a Bolzano e dal 2014 è già stato otto volte in missione presso l'ospedale di Attat, in Etiopia, dove tratta pazienti che giungono apposta da molto lontano e soprattutto forma il personale locale. Il suo obiettivo a lungo termine, assieme agli altri colleghi altoatesini, è quello di rafforzare le competenze locali, concentrandosi soprattutto sulle esperienze pratiche.

Nel 2018 Medici dell'Alto Adige per il Mondo ha sostenuto 20 progetti in 11 paesi e sono state realizzate 28 missioni di medici e artigiani. Il presidente Toni Pizzecco ha ringraziato tutti i soci e i volontari per il loro impegno prezioso e disinteressato. In particolare, sono stati illustrati gli interventi in Etiopia all'Ospedale di Attat di diversi medici.

Altrettanto preziosa anche l'opera di molti artigiani altoatesini, impegnati nella manutenzione e nella formazione.



