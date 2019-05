Infortunio in fabbrica a Ossana, operaio gravissimo

(ANSA) - TRENTO, 15 APR - E' ricoverato in rianimazione all'ospedale S.Chiara di Trento un operaio di 53 anni rimasto coinvolto in un grave infortunio su lavoro nel corso del turno notturno nello stabilimento della Fucine Film spa a Fucine di Ossana, in val di Sole.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è rimasto incastrato in un macchinario. Dopo i primi soccorsi, l'operaio è stato trasportato a Trento dall'elicottero in condizioni disperate.

Accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente sono stati avviati dai carabinieri e dall'Uopsal.