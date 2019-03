Informatica: Gpi vince appalto per forze di polizia Malta

(ANSA) - TRENTO, 11 MAR - Gpi, società con sede a Trento quotata sul mercato Mta e specializzata nei sistemi informativi e servizi per la sanità e il sociale, comunica di essersi aggiudicata la gara internazionale per la fornitura di software di integrazione (Enterprise Service Bus) e hardware per le forze di polizia di Malta.

L'appalto ha un valore di 1 milione di euro e comprende le fasi di implementazione della soluzione e i servizi di manutenzione e assistenza per un periodo di cinque anni.

"Questa nuova progettualità dà un ulteriore slancio al percorso di internazionalizzazione nell'area maltese, affiancandosi al progetto da 5 milioni di euro iniziato nell'autunno 2018 e che sta portando alla realizzazione di una piattaforma unica per gestire l'assistenza primaria e ambulatoriale dell'intero sistema sanitario della Repubblica di Malta", sottolinea il presidente e amministratore delegato del Gruppo Gpi, Fausto Manzana.