Carnevale di Storo, 8 segnalazioni per droga e 4 multe

(ANSA) - TRENTO, 11 MAR - Una serie di contravvenzioni amministrative e segnalazioni per uso di sostanza stupefacente e abuso di alcol sono state notificate dai carabinieri nel corso del Gran Carnevale di Storo.

I primi controlli sono scattati la sera di sabato scorso, quando la festa è entrata nel vivo e subito sono stati intercettati alcuni giovani che in gruppo si stavano dirigendo verso la struttura dove era stata predisposta la musica. Otto di loro, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, sono stati trovati in possesso di hashish e marijuana; 18 i grammi sequestrati. Sul fronte alcol i carabinieri hanno elevato 4 contravvenzioni per ubriachezza.

I controlli alla circolazione stradale sono stati effettuati con il contributo della Polizia locale che ha verificato lo stato di ebbrezza degli automobilisti. In tutto sono state controllate 47 persone e 22 mezzi.