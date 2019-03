Carabinieri: pensionati truffati nel Basso Sarca, 13 denunce

(ANSA) - TRENTO, 9 MAR - I carabinieri della Stazione di Arco hanno denunciato 13 persone per truffa ai danni di cittadini del Basso Sarca. Dal mese di ottobre 2018 a pochi giorni fa, 18 persone hanno sporto denuncia ai carabinieri arcensi per truffe avvenute tutte con il medesimo modus operandi. Le vittime hanno un'età compresa tra i 51 e 78 anni, per lo più pensionati anche con esperienze in materia economico finanziarie.

Gli ignari truffati, dopo aver posto inserzioni di vendita sulle piattaforme virtuali di annunci economici come subito.it o bacheca.it sono state contattate telefonicamente da interlocutori che, dopo qualche domanda sui prodotti, accettavano il prezzo di vendita senza trattare sul prezzo.

Quindi gli sconosciuti invitavano le vittime a recarsi presso lo sportello Postamat di viale Monache e, sempre al telefono, invitavano le persone ad inserire bancomat o carta di credito facendosi poi accreditare importi dai 600 ai 5.380 euro.



