Imprese: nasce in Alto Adige la Rete economia donna

(ANSA) - BOLZANO, 8 MAR - Si è costituita oggi, in occasione della festa della donna, Rete economia donna - Wirtschaftsnetz Damen, il coordinamento delle imprenditrici, dirigenti d'azienda e lavoratrici autonome di Cna-Shv, Confesercenti, Legacoopbund, CooperDolomiti e Confcooperative. Il coordinamento è composto da Patrizia Balzamà, che per il primo anno rivestirà il ruolo di coordinatrice, Monica Devilli, Letizia Lazzaro e Elke Moeltner. Le quattro componenti fanno anche parte del Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile della Camera di Commercio. "Il tutto nel rispetto della pluralità linguistica e senza ricorrere alle quote rosa, a trattamenti di favore, a canali privilegiati di selezione, ma semplicemente riconoscendo le capacità imprenditoriali e manageriali, le competenze che ci sono già e che le donne dimostrano ogni giorno in azienda e a casa".



Data ultima modifica 08 marzo 2019 ore 13:58