Comune Rovereto: lotta a processionaria

(ANSA) - ROVERETO (TRENTO), 8 MAR - Anche il territorio del Comune di Rovereto non è indenne dall'attacco di processionaria che ormai è diffuso in tutta la Regione alpina europea. Lo sottolinea il Comune, che riferisce che è stata emessa un'ordinanza nella quale si rileva come negli ultimi anni il problema legato all'espansione del parassita si è ripresentato con forza suscitando allarmismi, dati i rischi che la larva può causare a uomo e animali.

Il sindaco ordina a tutti i cittadini interessati che rinvengono sui pini il caratteristico nido bianco, a provvedere alla disinfestazione, quando la stessa colpisce aree di proprietà come previsto dalle "Modalità di intervento contro la processionaria del pino". Nell'ordinanza si avverte che la responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la normativa in materia, ricade anche su quanti risultano avere titolo per disporre del sito dove l'insetto attecchisce. In caso di inosservanza, l'amministrazione comunale provvederà d'ufficio con rivalsa delle spese. (ANSA).