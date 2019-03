Ha svastica tatuata, capo gabinetto si dimette in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 7 MAR - Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, informa che oggi "al Servizio per il personale dell'amministrazione provinciale è pervenuta la lettera con cui Marika Poletti comunica le proprie dimissioni volontarie dall'incarico di responsabile dell'Ufficio di gabinetto dell'assessore agli enti locali e rapporti con il Consiglio provinciale", Mattia Gottardi. Lo si legge in una nota dell'amministrazione provinciale. La vicenda riguarda l'incarico di assistente conferito di recente a Poletti, che ha una svastica tatuata su di una gamba e che per questo ha sollevato le reazioni dell'associazione Italia Israele, così come altre richieste di intervenire erano giunte da parte di partiti, come Pd e Futura 2018.