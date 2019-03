Droga: polizia Trento arresta latitante

(ANSA) - TRENTO, 7 MAR - La squadra mobile della polizia di Trento, con il concorso di quella di Vicenza, ha arrestato ieri nella cittadina veneta un richiedente asilo centroafricano, latitante, ritenuto responsabile di traffico di sostanze stupefacenti.

L'uomo, nigeriano, 25 anni, che è stato trovato in possesso di 53 dosi di sostanze stupefacente per un peso complessivo di circa 50 grammi, si era reso irreperibile dal 13 giugno 2018, quando la squadra mobile di Trento, diretta dal vicequestore Salvatore Ascione, aveva arrestato 11 richiedenti asilo centroafricani e un italiano e aveva notificato ad altri otto nordafricani richiedenti protezione sussidiaria il divieto dell'obbligo di dimora nelle province di Trento, Verona e Vicenza. Durante le indagini erano già stati arrestati 16 nigeriani e denunciati altri 8, (in parte poi destinatari delle misure cautelari) per un totale, di 58 tra arresti in flagranza di reato, custodie cautelari in carcere, perquisizioni e divieti di dimora nella provincia di Trento, Verona e Ferrara. (ANSA).



