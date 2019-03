Bilancio: Giunta Alto Adige discute le priorità

(ANSA) - TRENTO, 6 MAR - BOLZANO, 6 MAR - La Giunta provinciale dell'Alto Adige si è riunita in seduta straordinaria assieme a direttore generale, segretario generale, direttori di Dipartimento e vertici della Ripartizione finanze, per affrontare una serie di questioni legate al bilancio 2019. "Alla luce delle risorse a disposizione era importante fissare assieme delle priorità condivise da tutti per elaborare al meglio sia la variazione al bilancio prevista per il mese di aprile, sia l'assestamento di bilancio previsto per il mese di luglio", commenta il presidente e assessore alle finanze, Arno Kompatscher.

La doppia manovra - spiega una nota della Provincia - sarà necessaria per ridistribuire i circa 400 milioni di euro di risorse, frutto sia di maggiori entrate che di avanzi di amministrazione.