Api: fitosanitari mischiati possono essere dannosi

(ANSA) - BOLZANO, 6 MAR - Prodotti fitosanitari classificati come non pericolosi per le api possono improvvisamente diventarlo, a seguito di un incremento più che proporzionale della loro attività, se miscelati a determinate sostanze attive ad azione fungicida. Questa la problematica affrontata da Jens Pistorius, responsabile dell'Istituto per la protezione delle api del Julius Kühn Institut (Germania), che ha tenuto a Laimburg una conferenza per uno scambio di informazioni sull'argomento.

"Non si può dire che tutte le miscele comportino die rischi per la salute delle api", ha chiarito Pistorius. "Bisogna valutare con attenzione quali sostanze si distribuiscono congiuntamente e quale tipo di miscela si applica. Per numerose combinazioni, spesso costituite a seconda della regione e in funzione della coltura e degli organismi dannosi presenti, non tutte le miscele sono ancora state sottoposte a verifica routinaria. In caso di miscele estemporanee si dovrebbe mantenere contenuto il numero di sostanze attive associate tra loro". (ANSA).