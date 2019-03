Controlli dei carabinieri in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 5 MAR - Un ampio servizio di controllo del territorio è stato disposto dal Comando provinciale dei carabinieri di Bolzano su diverse aree dell'Alto Adige con l'impiego di oltre 50 uomini. Oltre 80 i veicoli complessivamente sottoposti a controlli e quasi 130 le persone: due quelle denunciate per guida in stato di ebbrezza, a San Candido e Silandro. A Bolzano, Bressanone, Ortisei e San Candido, invece, i carabinieri hanno segnalato 8 giovani per possesso di modiche quantità di stupefacenti. A Ortisei le pattuglie hanno individuato alcune dosi di marijuana all'interno di una autovettura fermata ad un posto di controllo. A Bolzano, nei pressi della stazione ferroviaria, un senegalese di 19 anni è stato fermato con circa 25 grammi di hashish ed è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Sempre a Bolzano, nel corso di un controllo stradale, i carabinieri hanno fermato un bolzanino classe 1977 che in auto aveva 128 proiettili di diversi calibri, tutti da arma corta. Per lui una denuncia a piede libero.