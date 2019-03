Provincia di Trento lancia gli Stati generali della montagna

(ANSA) - TRENTO, 4 MAR - Sei tappe sul territorio per incontrare comunità di montagna, amministrazioni locali, Federazione delle cooperative, associazioni, categorie e cittadini. Ascoltarne le esigenze e quindi farne sintesi concreta per arrivare ad un meeting finale, in programma il 14 e 15 giugno a Comano Terme. Questo l'obiettivo degli Stati generali della montagna lanciati dalla Provincia autonoma di Trento. "Non andremo a promettere soldi ma a capire quali sono le problematiche dei territori. La nostra idea della montagna è che non deve spopolarsi, c'è un problema di natalità, c'è un problema di servizi. L'autonomia trentina deve essere in grado di differenziarsi dalle altre Regioni italiane che hanno le stesse problematiche e quindi vivere in un territorio di montagna vuol dire anche permettere alle persone di rimanerci, altrimenti si prefigurerà negli anni a venire un grande problema di sostenibilità turistica, ambientale e territoriale", ha spiegato il presidente della Giunta provinciale, Maurizio Fugatti.