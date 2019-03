Pd: in Trentino primarie per segretario provinciale

(ANSA) - TRENTO, 2 MAR - Domani anche in Trentino e in Alto Adige si vota per le primarie 2019 del Pd. Seggi aperti dalle 8 alle 20. In provincia di Trento il voto servirà anche per scegliere il nuovo segretario provinciale. Due i candidati in lizza: Alessandro Dal Ri (per la lista 'E-mozione democratica') e Lucia Maestri (per la lista 'Riprendiamo il cammino'.

Cinquanta i seggi allestiti dal Pd in tutto il territorio. Dieci quelli a Trento.

In Alto Adige si voterà in 11 comuni, sempre dalle ore 8 alle ore 20. Sulla scheda i tre candidati, con ordine da sinistra a destra: Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti.

Queste le liste di sostegno ai candidati nazionali. Per Giachetti Stefania Gander, Fabio Cantafio, Rosalba Leuzzi, Carlo Bassetti e Eliana Favretto. Per Zingaretti Alessandro Huber, Luisa Gnecchi, Daniele Di Lucrezia, Michela Luciani e Diego Laratta. Per Martina saranno candidati Sandro Repetto, Renate Prader, Alex Pocher, Viviana Melis e Daniele Moretti.