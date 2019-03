Nuova grafica per Alto Adige e Trentino

(ANSA) - BOLZANO, 1 MAR - I quotidiani Alto Adige e Trentino sono oggi in edicola con una nuova veste grafica. "Il giornale è più chiaro, più leggibile e più moderno", scrive in un corsivo il direttore Alberto Faustini. "Abbiamo lavorato - prosegue - al nuovo progetto grafico per lunghe settimane e questa notte, tutti insieme, siamo stati in rotativa per veder nascere ancora una volta questo nostro quotidiano figlio di carta ed inchiostro". A metà marzo Faustini lascerà la direzione del Trentino a Paolo Mantovan, mentre terrà quella dell'Alto Adige e assumerà in più la guida del quotidiano trentino L'Adige, che appartiene, come le altre due testate, al gruppo Athesia della famiglia Ebner.