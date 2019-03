Ledro tra i laghi alpini da non perdere

(ANSA) - TRENTO, 1 MAR - Il lago di Ledro, in Trentino, è tra i sette laghi da visitare assolutamente nelle Alpi. A sancirlo è nientemeno che il prestigioso quotidiano Times di Londra in un approfondimento tematico pubblicato nella sua piattaforma online. Lo scopo è di presentare ai lettori quelli che sono definiti i sette incantevoli laghi dell'arco alpino, imperdibili. E tra questi c'è anche il lago di Ledro. "Scappa lontano da tutto" è il titolo dell'approfondimento riservato dal Times al lago. Tra i sette recensiti dal Times figurano tre soli laghi italiani: con Ledro anche Levico, sempre in Trentino, ed il lago di Iseo in Lombardia. Gli altri sono il Fuchi Se e l'Achensee in Austria, il Thun See in Svizzera, e il Lago Bohjin in Slovenia.