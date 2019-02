Valdastico: Fugatti,soluzioni infrastrutturali esterne a Pat

(ANSA) - TRENTO, 27 FEB - "La Provincia di Trento non ha affidato nessuno studio di fattibilità finalizzato a definire il collegamento dell'autostrada A31 Valdastico Nord con il Trentino. Ma non è escluso che all'interno dell'individuazione delle soluzioni infrastrutturali si proceda anche con il supporto di professionalità esterne alla Pat".

Così il presidente della Giunta provinciale, Maurizio Fugatti, risponde ad un'interrogazione di Lucia Coppola. Gli studi collegati alla realizzazione di questo progetto - precisa Fugatti - sono in carico al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla Società A4 Serenissima da cui l'opera è proposta. "Certamente - sottolinea il governatore del Trentino - come ogni soggetto gestore di rete estesa la Provincia ha e continua a monitorare e valutare i flussi di traffico che ricadono o ricadranno sul territorio provinciale e non si esclude che all'interno dell'individuazione delle soluzioni infrastrutturali si proceda anche con il supporto di professionalità esterne alla Pat".