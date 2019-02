Sicurezza: verso tornelli nelle stazioni ferroviarie

(ANSA) - TRENTO, 26 FEB - L'installazione di tornelli per verificare il possesso dei biglietti per il treno ha fatto un altro passo avanti in Trentino. Un accordo è stato firmato nei giorni scorsi, secondo quanto riporta il quotidiano locale l'Adige, tra Provincia e Ferrovie, per partire con una sperimentazione ad Ala e proseguire poi con Rovereto e Trento.

I tornelli, secondo un progetto di cui si parla da fine 2017, dovrebbero consentire l'accesso ai binari solo a chi ha un biglietto, in modo simile a quanto accade per le stazioni delle metropolitane in altre città. Lo scopo sarebbe duplice: evitare che salga a bordo dei convogli gente senza biglietto, ma anche garantire una maggiore sicurezza nelle stazioni. Quanto ai tempi di realizzazione, non risultano ancora date precise, anche se si parla di scadenze quali fine anno o inizio 2020. (ANSA).