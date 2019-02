Kompatscher,spesa corrente cresce troppo

(ANSA) - BOLZANO, 26 FEB - Meno investimenti per l'aumento della spesa corrente in Alto Adige. Lo ha detto il governatore altoatesino, Arno Kompatscher, parlando di bilancio durante la consueta conferenza stampa del martedì. "Dobbiamo invertire la tendenza in atto, abbiamo un cambio demografico importante e quindi un aumento della spesa. Questo riguarda le prestazioni che offre il pubblico, come ad esempio i trasporti, ma anche gli stipendi dei dipendenti pubblici ed i relativi adeguamenti contrattuali. Dobbiamo quindi valutare come intervenire in futuro, considerando anche i prossimi bilanci, quelli del 2020 e del 2021", ha aggiunto il governatore. Su eventuali tagli, il presidente ha detto che in prospettiva bisognerà "avere il coraggio" di rimodulare alcuni interventi.



Data ultima modifica 26 febbraio 2019 ore 14:27