Gdf: esercitazioni per personale montagna in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 26 FEB - Sono in corso in Trentino, a Passo Rolle, le esercitazioni invernali per il personale della guardia di finanza che opera in ambiente montano, alla 69/a edizione.

Il programma, iniziato ieri, ha visto già ieri sulla neve la specialità della 'Staffetta alpina', poi quella della 'Pattuglia di Orienteering', con l'inaugurazione allo stadio di Predazzo.

Oggi è la volta dello 'Slalom gigante, poi della 'Pattuglia Sagf'.

Le discipline nordiche si disputeranno domani al centro del fondo del Lago di Tesero, con il 'Fondo a tecnica libera'. Alla Scuola alpina è in programma inoltre una conferenza tecnica sul tema 'Il soccorso cinofilo e scienza: l'unione fa la forza'.

Ultimo giorno di esercitazioni sarà il 28 febbraio, quando le dieci delegazioni di finanzieri si sfideranno nella prova di 'Fondo e tiro per pattuglie'.

Le rappresentanze presenti sono di Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Sicilia, Scuola Alpina di Predazzo e Toscana. (ANSA).