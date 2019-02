M'illumino di meno: partecipa Strada del Vino e dei Sapori

(ANSA) - TRENTO, 25 FEB - Alle piccole azioni quotidiane che si possono mettere in campo per fare la propria parte nella difesa dell'ambiente, il 1 marzo si aggiungono di 'M'illumino di Meno', la campagna radiofonica di sensibilizzazione sui consumi energetici e la mobilità sostenibile, ideata nel 2005 dalla trasmissione di Radio 2 Caterpillar, che vede ogni anno l'adesione di diversi soci della 'Strada del Vino e dei Sapori del Trentino' con una serie di iniziative a basso impatto energetico dalla Valle di Cembra alla Piana Rotaliana, passando per Trento e il Lago di Garda.

In programma ci sono un aperitivo in una cantina, un appuntamento in un negozio a lume di candela e un laboratorio didattico per fare maschere di carnevale con materiali di riciclo. (ANSA).