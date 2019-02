L'Alto Adige raccontato dai quotidiani

(ANSA) - BOLZANO, 25 FEB - "Senza un approccio laico, multilinguistico e ovviamente policulturale non si andrà (anche) nel giornalismo da nessuna parte, in Alto Adige. E noi due, che abbiamo ripreso a collaborare con le pagine culturali di un grande e autorevole quotidiano nazionale, ne cogliamo quasi ogni giorno i segnali in questa terra ma anche a Milano, a Berlino, a Roma, a Monaco, nella stessa vicina Innsbruck".

Lorena Munforti e Giancarlo Riccio, giornalisti e compagni di vita, sono gli autori di "La finestra sui giornali - I giornali locali italiani in provincia di Bolzano dal secondo Dopoguerra ad oggi" (Curcu e Genovese), una pubblicazione che ripercorre alcuni decenni cruciali della storia dell'Alto Adige raccontati attraverso il punto di vista dei giornali in lingua italiana, compresi, anzi soprattutto, quelli che ora non sono più in edicola. Il saggio ripercorre 73 anni di storia, dal terrorismo fino ai giorni nostri, con le parole di giornalisti del territorio.