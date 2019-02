Nuova seggiovia Fossadei - Malga Cioca inaugurata a Pinzolo

(ANSA) - TRENTO, 23 FEB - È stata inaugurata stamani a Pinzolo la nuova seggiovia a sei posti Fossadei - Malga Cioca, che sostituisce l'impianto storico del 1972. Vicina al campo-scuola, rivolta principalmente alle famiglie e agli esordienti, decelera alla partenza e all'arrivo, facilitando la salita e la discesa degli sciatori, ma procede più speditamente durante il suo tragitto, superando 270 metri di dislivello in circa tre minuti, in luogo degli otto della seggiovia precedente.

"L'opera che inauguriamo oggi è un esempio di come, se i territori uniscono le forze, se sanno fare sinergie, tutti ne traggono benefici - ha detto il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti - . E proprio di questo abbiamo bisogno: di gioco di squadra, fra Provincia, Comuni, Comunità e privati, per fare sviluppo, per promuovere, come in questo caso, un turismo di qualità". Presenti, tra gli altri il vicepresidente, Mario Tonina, l'assessore al turismo, Roberto Failoni, e l'assessore allo sviluppo economico, Achille Spinelli. (ANSA).