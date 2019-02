Malattie rare: Segnana, qui centro d'eccellenza

(ANSA) - TRENTO, 23 FEB - "In Trentino abbiamo un centro d'eccellenza riconosciuto a livello nazionale, grazie al lavoro di professionisti motivati e preparati, capaci di garantire la presa in carico dei pazienti in modo multidisciplinare". L'ha affermato l'assessora provinciale alla Salute, Stefania Segnana, intervenendo alla quinta edizione della Giornata trentina delle malattie rare, destinata a pediatri, medici di base e specialisti.

"Il raggiungimento del decennale dalla sua data di apertura - ha aggiunto - non rappresenta pertanto solo un punto d'arrivo, quanto piuttosto una conferma della risposta a questi pazienti e alle loro famiglie. Tutto è migliorabile, ma la presa in carico degli utenti, i percorsi diagnostici e terapeutici avviati, il presidiare le criticità ancora aperte testimoniano, insieme alle risorse economiche impegnate, dell'attenzione riservata da parte dell'assessorato e dell'Azienda sanitaria provinciale". (ANSA).