Criminalità: sei denunce e un arresto in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 23 FEB - Ad Appiano una donna del posto, 57 anni, è stata denunciata per furto aggravato, per avere sottratto dei gioielli in un negozio di Bolzano. Nel capoluogo sono finiti in manette un uomo e un giovane, in seguito a controlli del nucleo radiomobile. Uno è un nigeriano di 37 anni, arrestato per rapina impropria di generi alimentari e liquori da un supermercato, a cui è stato sequestrato anche un coltello.

L'altro è un marocchino di 19 anni, senza fissa dimora, arrestato per resistenza, quando i carabinieri sono intervenuti per un chiamata al 112, perché alcuni passanti l'avevano visto litigare con una donna in modo aggressivo. Due uomini, di 69 e 72 anni, di origine bosniaca, sono stati invece denunciati dai carabinieri di Cornedo all'Isarco per furto in concorso, ritenuti responsabili di un colpo in una ferramenta a Bolzano.

Tra giovani di Bressanone, tra i 19 e i 22 anni, sono stati denunciati per detenzione di droga ai fini di spaccio. I carabinieri hanno sequestrato loro circa 100 grammi di marijuana. (ANSA).