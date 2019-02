(ANSA) - TRENTO, 21 FEB - Alessandro Savoi, Helmut Tauber e Alessandro Urzì sono stati eletti segretari questori in consiglio regionale. Ma è fumata nera per la giunta regionale.

Il consiglio è stato infatti riconvocato la prossima settimana.

La seduta è stata caratterizzata dalla sospensione in ricerca di un accordo sulle nomine dell'Ufficio di presidenza e della giunta regionale. L'elezione dell'Ufficio di presidenza ha visto la discussione incentrata sulla rappresentanza di genere, poiché nelle proposte inizialmente avanzate non era comparso alcun nome femminile. Dopo una vivace discussione in aula, sono stati quindi nominati segretari questori i consiglieri Tauber (SVP) con 14 voti, Savoi (Lega Nord) con 17 voti, e Urzì (Misto) con 13 voti, che ha superato per due voti Lucia Coppola (Futura 2018), proposta dal gruppo Verdi. Nulla di fatto, invece, per la Giunta Regionale, per la quale sarà convocata la seduta la prossima settimana, il giorno 27 febbraio.