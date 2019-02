Cei sostiene progetto Gmm in Benin

(ANSA) - BOLZANO, 21 FEB - La Cei, con i fondi dell'8 per mille, sosterrà anche nel 2019 un progetto educativo del Gruppo Missionario "Un pozzo per la vita" Merano (Gmm) in Benin, in Africa Occidentale. Il Comitato per gli interventi caritativi a favore del Terzo Mondo della Cei ha assegnato al Gmm un contributo di 145.000 euro per la costruzione di una scuola secondaria professionale a Kouande, nella regione dell'Atacora (Nord Benin).

Il nuovo istituto offrirà alla gioventù locale la possibilità di acquisire le competenze per lavorare, con funzioni, tra l'altro, di segreteria o di contabilità, in ambito amministrativo ed aziendale. Sorgerà accanto al College "Jean-Luis Bréhier", costruito a Kouande fra il 2015 ed il 2016 dal Gmm sempre grazie ad un contributo della Conferenza Episcopale Italiana. Anche la nuova scuola sarà realizzata in collaborazione con la Direzione delle scuole cattoliche della diocesi di Natitingou, scuole frequentate complessivamente da circa 7.200 giovani. Il costo totale è di 170.000 euro.