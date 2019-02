Scuola: in Trentino -3,4% di iscritti alle superiori

(ANSA) - TRENTO, 20 FEB - Gli iscritti alle scuole del Trentino per l'anno scolastico 2019-2020 sono 5.079 al primo anno delle elementari, 5.459 alle medie, 4.391 alle superiori e 1.195 alla formazione professionale. Lo comunica l'Ufficio innovazione e informatica del Dipartimento istruzione e cultura della Provincia. Gli iscritti alle scuole superiori (formazione professionale compresa) sono 5.586, in calo del 3,47% rispetto all'anno in corso, mentre pressoché stabile è il numero dei nuovi iscritti alle elementari. Negli istituti tecnici calano gli iscritti al biennio economico (-7,94%) in favore degli iscritti al biennio tecnologico (+4,75%). Per i licei si registra un calo complessivo nei tre percorsi del liceo delle scienze umane (-4,17%) e nel linguistico (-10,65%). Per quanto riguarda l'istruzione e formazione professionale, vi è una lieve flessione nel settore alberghiero e della ristorazione (-12,12%), e nel biennio abbigliamento (-30,65%).