Alto Adige: monumento per Andreas Hofer

(ANSA) - BOLZANO, 20 FEB - Sarà inaugurato esattamente fra un anno, il 20 febbraio 2020, a Mantova, il monumento per Andreas Hofer voluto dall'Euregio come luogo commemorativo congiunto per l'eroe tirolese. Un gruppo di lavoro presieduto dal segretario generale dell'Euregio, Christoph von Ach, e dal vicesindaco di Mantova, Giovanni Buvoli, ha dato il via libera formale alla realizzazione dell'opera, in cui le vicende storiche che circondano l'eroe popolare tirolese saranno illuminate da una moderna luce europea.

Il luogo commemorativo, che verrà eretto nella Porta Giulia, accanto al monumento attuale, sarà costruito in un solo anno e verrà inaugurato il 20 febbraio 2020, nel giorno del 210° anniversario della morte di Andreas Hofer. "Andreas Hofer è un modello di riferimento - commenta il presidente dell'Euregio, Arno Kompatscher - attraverso la sua coraggiosa difesa della libertà, della patria e dei valori tirolesi. E' stato un testimone della comprensione reciproca tra i popoli al di là dei confini linguistici e culturali".