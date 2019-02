Incendiata auto a senza fissa dimora

(ANSA) - BOLZANO, 18 FEB - Vigili del fuoco e polizia sono intervenuti questa mattina per un'auto in fiamme a Bolzano tra via Agruzzo e via Einstein. All'interno del mezzo viveva una donna senza fissa dimora, che fortunatamente non è rimasta ferita in seguito all'incendio. Sulla natura delle fiamme, di probabile origine dolosa, dal momento che sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile, indaga la polizia. Secondo quanto emerso, la donna, in passato, avrebbe ricevuto minacce da alcune persone che, come lei, frequentano la zona.