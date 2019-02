Casa, aumentano gli acquirenti stranieri

(ANSA) - BOLZANO, 18 FEB - In Alto Adige sono in aumento gli acquirenti stranieri di seconde case, soprattutto tedeschi, malgrado i prezzi più alti per metro quadrato, che ad Ortisei possono arrivare anche fino a 11.000 euro. Lo dicono i dati dello studio Engel & Volkers sui prezzi degli immobili, che certificano una considerevole domanda per seconde case esclusive nella regione.

A Brunico e dintorni si trovano appartamenti di proprietà fino a 9.000 euro al metro quadro, mentre le proprietà indipendenti hanno raggiunto dei prezzi fino a 3,5 milioni di euro. Altre aree popolari sono Badia, Sesto Pusteria e San Candido, dove sono soprattutto le famiglie con bambini ad investire nel settore immobiliare. A Merano e dintorni, il 60% degli acquirenti proviene dall'estero, soprattutto tedeschi, austriaci e svizzeri. In località come Maia Alta i prezzi massimi hanno raggiunto i 4.700 euro al metro quadro per gli appartamenti e si possono spendere fino a 3,5 milioni di euro per gli immobili indipendenti.