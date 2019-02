Ponte Genova, nominato traduttore

(ANSA) - GENOVA, 15 FEB - Il giudice per le indagini preliminari ha nominato l'ingegnere Hansjoerg Letzner, consulente del tribunale di Bolzano, per tradurre la relazione degli esperti dell'Empa, il laboratorio svizzero dove erano stati inviati i reperti più importanti del ponte Morandi. La traduzione andrà consegnata il 18 marzo e discussa il 27. Intanto la Gdf ha fatto un blitz negli uffici e nelle sedi dell'Autostrada dei Fiori, a Imperia e Torino, per prendere atti, documenti, verbali e certificazioni su controlli, verifiche delle condizioni e lavori di manutenzione effettuati sui piloni dei viadotti valbormidesi della autostrada A6 Torino-Savona, tra Altare e Ferrania. Il timore di una manutenzione insufficiente e che i viadotti A6 di Ferrania siano a rischio hanno fatto sì che la Procura di Savona abbia aperto un fascicolo, dopo anche un esposto presentato a settembre dall'ingegner Paolo Forzano, sentito in settimana come persona informata sui fatti.